Attaf remet un message écrit du président Tebboune à Erdogan

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et en qualité d'Envoyé spécial, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a effectué, mardi, une visite de travail en Turquie, lors de laquelle il a remis un message écrit du Président de la République à son homologue turc, indique un communiqué du ministère.

"Chargé par le président de la République et en qualité d'Envoyé spécial, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a effectué, mardi, une visite de travail en République de Turquie", lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, Attaf a été reçu en audience par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à qui il a remis un message écrit de son frère le président de la République, Abdelmadjid Tebboune", précise le communiqué.

"Un message qui s'inscrit dans le cadre des contacts et de la coordination entre les dirigeants des deux pays à même de hisser les relations algéro-turques à de hauts niveaux", a ajouté la même source.

Lors de cette rencontre, les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont été évoquées, ainsi que la dynamique positive qu'elles connaissent, outre les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et dans la région Sahélo-saharienne, selon le communiqué.

"Le président Tayyip Erdogan a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses vives salutations à son frère le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, exprimant son souhait de le rencontrer dans un avenir proche et de poursuivre leurs efforts communs, au service des relations bilatérales et en soutien aux causes de la Oumma, entête desquelles la cause palestinienne", a conclu le communiqué.