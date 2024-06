Attaf présente ses condoléances à son homologue koweïtien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a adressé ce mercredi un message de condoléances à son homologue koweïtien, Abdullah Ali Al-Yahya, suite à l'incendie qui a ravagé un bâtiment dans la région de Mangaf, au Koweït, causant de nombreuses victimes, selon un communiqué du ministère.

Dans son message, Attaf a exprimé "ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à son homologue koweïtien, priant Dieu Tout-Puissant d'accueillir les défunts dans Sa vaste miséricorde et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés".