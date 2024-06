Lutte contre les incendies: toutes les wilayas dotées d'aires de décollage

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, a ordonné aujourd'hui jeudi que toutes les wilayas du pays soient dotées d’aires de décollage pour les avions de lutte contre les incendies. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le ministre de l'Intérieur a également supervisé le lancement et l'inspection d'un certain nombre de projets de développement liés à l'approvisionnement en eau potable pour les populations et à l'expansion de la zone industrielle de la wilaya.

Il a également passé revue la préparation des différents organismes à la prévention des incendies forestiers.

Dans un discours lors de l'inauguration du siège de l'unité mobile de la police judiciaire et du centre multifonctionnel des douanes à Sidi Bel Abbès, Merad a souligné l'engagement de l'État à faire face à ceux qui tenteraient d'inonder l'Algérie de drogues et de substances psychotropes.