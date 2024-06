Meloni reçoit le président Tebboune à Bari

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe, vendredi après-midi à Bari (Italie), aux travaux du Sommet du G7.

Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Complexe touristique Borgo Egnazia à Bari par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Le président de la République a salué les dirigeants des pays membres du G7, les chefs d'Etat de plusieurs pays participant à ce Sommet et les présidents d'instances et organisations internationales, régionales et continentales.

Le président de la République est arrivé, jeudi après-midi, à Bari (Italie) pour participer au Sommet du G7, qui se tient, dans la ville italienne, du 13 au 15 juin.