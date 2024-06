Le président s'entretient avec des dirigeants du monde

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu ce vendredi à Bari en Italie, avec des dirigeants de grandes puissances mondiales en marge du sommet du G7 des principaux fabricants mondiaux, avant son ouverture officielle.

La présidence de la République a publié des photos des discussions du président Tebboune avec plusieurs dirigeants, dont le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le sommet du G7, qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Canada, abordera plusieurs dossiers, notamment la situation dans la bande de Gaza en Palestine, les questions de migration, les problèmes de développement en Afrique, ainsi que le changement climatique et l'intelligence artificielle.