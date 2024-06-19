تحديد سبب نفوق الأبقار الحلوب بالبليدة

كشفت المهندسة لدى مصالح مديرية الفلاحة السيدة هجيرة بلغربي، أن سبب نفوق ومرض ما يزيد عن 50 بقرة حلوب، بإقليم دائرة بوينان، إلى الشرق من عاصمة الولاية البليدة، يعود حسب نتائج التحاليل إلى حشرات ناقلة للعدوى، تنتشر بأماكن فيها الأوساخ والقمامة، وعن الحشرة المجهولة، التي ظهرت بالحي الشعبي مختيش عبد القادر في موزاية، منذ حوالي أسبوع، فالأمر يعني حشرة الحبوب، وهي نباتية وغير مضرة للإنسان.

المتحدثة باسم المديرية الولائية للفلاحة في البليدة، أكدت لـ"الخبر"، أن نتائج التحاليل الصادرة عن المعهد الوطني لحماية النباتات، جاءت مؤكدة أن سبب نفوق الأبقار، يعود إلى حشرات تتغذى على القمامة، وهي حشرات ناقلة لمرض جلدي معدي معروف بالتسمية العلمية "مرض الجلد العقدي"، وأنهم تفاديا للمزيد من الخسارة في هذه الثروة الحيوانية، خاصة بالنسبة لصغار المربين، فإن عملا تم مباشرته في تنسيق بين إدارتهم ودائرة وبلدية بوينان، فضلا عن المعهد الوطني لحماية النباتات، للشروع في "رش مبيدات للقضاء على هذه الحشرات المعدية"، وأنه وتبعا لذلك فهم كوصاية يدعو المربين من الفلاحين، إلى عزل الحيوانات الناجية، وحظر نقل وتحويل مثل هذه الحيوانات إلى خارج جغرافية تواجدها، مع الحرص على تنقية ونظافة الإسطبلات، والتخلص من أي بقايا وأوساخ، منوهة أيضا بأنه يتوجب على مربي النحل تحويل صناديقها الحاضنة، إلى أماكن بعيد عن محيط الرش.

وعن الحشرة المجهولة، التي انتشرت عشية حلول عيد الأضحى المبارك، قالت المتحدثة، بأنه تم التعرف على هويتها، من قبل خبراء بالمعهد الوطني لحماية النباتات أيضا، وتم تشخيصها حسب تقرير مفصل،على أنها حشرة نباتية مضرة للحبوب، ولا تشكل خطرا على حياة وبيئة الإنسان، وأنه سيتم أيضا شن حملة ضد أسرابها للقضاء عليها.

وعن التعويضات بالنسبة للمتضررين من نفوق أبقارهم، وتكبدهم خسائر بعشرات الملايين، قالت السيدة هجيرة بلغربي، بأن الأمر لم يتم الفصل فيها بعد.