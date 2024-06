Accident de la circulation de Tiaret: le bilan s’alourdit à six décès

Le bilan de l’accident de la circulation survenu, mardi à Tiaret, s’est alourdi à six morts, après le décès de deux blessés, mercredi au service de réanimation de l’hôpital "Youcef Damerdji" du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris auprès de cette structure sanitaire.

Les blessés, âgés de 22 et 36 ans, sont deux frères morts dans la salle de réanimation, suite à leurs blessures graves, alors qu’un autre cas se trouve dans un état critique au niveau de ce service.

L’état de santé des cinq autres blessés, âgés entre 4 et 40 ans, s’est amélioré et ont quitté le service de réanimation, sachant que trois d’entre eux ont été transférés au service de chirurgie générale et deux autres au service de traumatologie de cet établissement hospitalier pour y recevoir la prise en charge médicale requise.

La direction de la Protection civile de la wilaya de Tiaret a annoncé, hier mardi, dans un premier bilan, la mort de quatre personnes et quatre autres blessés suite à un accident causé par une collision entre deux véhicules à proximité du village de Tasalmet au niveau de la Route nationale (RN) 14 dans son tronçon reliant les villes de Tiaret et Tissemsilt.