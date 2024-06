Un nouveau pays reconnait l'Etat de Palestine

Le ministère arménien des Affaires étrangères a officiellement annoncé, ce vendredi, sa reconnaissance de l'État de Palestine.

"La situation humanitaire catastrophique à Gaza et le conflit militaire continu figurent parmi les principales questions à l'ordre du jour politique international nécessitant une résolution" peut-on lire dans le communiqué du ministère.

"La République d'Arménie condamne fermement le ciblage des infrastructures civiles, la violence contre les civils, ainsi que leur prise en otage et leur capture lors des conflits armés, et se joint aux appels de la communauté internationale pour leur libération sans conditions préalables" est-il ajouté.

Et de poursuivre : "La République d'Arménie adhère aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, et est engagée dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que dans la réalisation d'une réconciliation durable entre les peuples juif et palestinien".

Le communiqué ajoute enfin : "Nous avons constamment appelé depuis diverses plateformes internationales à un règlement pacifique et global de la question palestinienne, et soutenons le principe de la solution à deux États. Nous sommes convaincus que c'est la seule voie pour permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de réaliser leurs aspirations légitimes".

"Réaffirmant son engagement envers le droit international et les principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique entre les peuples, la République d'Arménie annonce sa reconnaissance de l'État de Palestine" conclut le communiqué.