اتفاقية تعاون بين جريدتي "الخبر" و"الشعب" الصينية

وقّعت جريدة "الخبر"، ممثلة في مديرها العام مسؤول النشر، أحمد عامر، اتفاقية شراكة مع جريدة "الشعب" الصينية، ممثلة في مديرها العام، تو تشن، تخص تبادل الخبرات والمقالات والملفات الصحفية، سيما تلك المتعلقة بالمواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولتي الجزائر والصين. حفل التوقيع الذي تم بمقر جريدة "الخبر"، تم بحضور رئيس مجلس إدارة مجمع "الخبر"، زهر الدين سماتي ومسؤولي التحرير، ومن الجانب الصيني نائب مدير الإدارة السياسية والثقافية، ورئيس قسم الشرق الأوسط، ورئيس قسم التبادل والتعاون الدولي، ومساعد رئيس التحرير، ورئيس تحرير القسم الدولي، ورئيس مكتب جريدة "الشعب" بالجزائر.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد مدير عام مسؤول النشر بجريدة "الخبر"، عمق العلاقات التاريخية والمواقف الإستراتيجية بين جمهوريتي الجزائر والصين الشعبية، مذكرا بالمواقف التاريخية للجمهورية الصينية الداعمة لثورة التحرير المباركة، وأيضا خلال السنوات الأولى لاستقلال الجزائر. كما تحدث المسؤول ذاته عن عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتواجد الشركات الصينية في عديد المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الجزائر، سيما في السنوات القليلة الماضية.

وتمنى المسؤول ذاته أن ترقى اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها بين "الخبر" الجريدة "الرائدة في الجزائر، وجريدة "الشعب" الحكومية الرائدة هي أيضا في جمهورية الصين الشعبية، إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتاريخية بين الجزائر وبكين.

من جهته أسهب المدير العام لجريدة "الشعب" الصينية، تو تشن، في الحديث عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود إلى أكثر من 60 سنة، مفصلا في المواقف التي تبنتها الصين منذ ثورة التحرير الجزائرية، والتذكير بأن الصين كانت من أوائل الدول في العالم التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 1958، أيضا والوفود الصينية التي تم إرسالها إلى الجزائر في السنوات الأولى من استقلالها، مذكرا بأن أول وفد طبي صيني عمل خارج الصين كان إلى الجزائر في الأشهر الأول من الاستقلال.

وذكّر المسؤول ذاته عن المواقف المشتركة بين بكين والجزائر فيما يتعلق بكبريات القضايا الدولية، والتي تشترك فيها الدولتان، مسهبا في مخرجات زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العام الماضي لجمهورية الصين ولقائه مع نظيره الصيني في بكين. وفي موضوع الاتفاقية، قال تو تشن، بأنه يتشرف، باسم الجريدة التي يديرها، أن يوقع مع جريدة "الخبر" الرائدة في الجزائر كونها صرحا إعلاميا كبيرا، متمنيا أن تزدهر الاتفاقية إلى مجالات تعاون أكبر.

وتأسست صحيفة "الشعب" اليومية عام 1948، وهي صحيفة حكومية يُقدر توزيعها بـ 3.5 مليون نسخة يوميًا، مما يجعلها أهم مطبوعة في الصين. وبالإضافة إلى اللغة الصينية، تتوفر الصحيفة باللغات الإنجليزية واليابانية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية. وفي عام 2012، صنفتها اليونسكو ضمن أكبر عشر صحف في العالم.