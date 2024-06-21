الجلفة: شاب يضع حدا لحياة والدته خنقا

في حادثة مؤلمة هزت حي بن تيبة وولاية الجلفة بأسرها، أنهى شاب في التاسعة عشر من عمره حياة والدته التي تجاوزت الأربعين عامًا، ليلة البارحة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشاب، الذي كان يعاني من إدمان شديد، قام بفعلته الصادمة داخل منزل عائلته في ساعات متأخرة من الليل، مما تسبب في صدمة عميقة وحزن لا يوصف وسط سكان الحي .

وقع الحادث مقابل مقر الدائرة في حي بن تيبة، حيث استفاق الجيران وسكان مدينة الجلفة على خبر الفاجعة التي لم يكن يتوقعها أحد. الشاب، الذي يعاني من الادمان حسب مصادر "الخبر"، اختار أن ينهي حياة والدته بطريقة مأساوية، ما أثار حالة من الذهول والاضطراب بين سكان الحي.

وقد سارعت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث قامت بإلقاء القبض على الشاب وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية.

ومن المتوقع أن يتم تقديمه أمام العدالة بعد استكمال التحقيقات اللازمة.