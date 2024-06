La FAF décide de déposer plainte

La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé ce samedi de porter plainte après la diffusion de fausses informations prétendant qu'elle avait décidé de se séparer de l'entraîneur national, Vladimir Petković, et qu'elle avait entamé des démarches pour lui trouver un remplaçant.

Ce n'est pas tant la "fausse nouvelle" elle-même qui a conduit la FAF à recourir à la justice, mais plutôt le fait que les auteurs de cette rumeur aient délibérément utilisé le nom de la fédération pour donner l'impression que l'information provenait de son site officiel.

La rumeur, publiée en arabe sur un faux compte du président de la fédération, Walid Sadi, sur le réseau social "X", était accompagnée d'un faux communiqué de presse émanant soi-disant de la FAF et affichant la photo de l'entraîneur national Vladimir Petković, ainsi que les logos des sponsors de la fédération.

La FAF prévoit de publier dans quelques instants un communiqué pour démentir cette rumeur et confirmer son intention de saisir la justice. La fédération est convaincue que les auteurs de cette tentative de désinformation ont des intentions malveillantes.