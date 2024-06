Lancement prochain du train reliant l'Algérie à la Tunisie

Le contrôleur général à la Direction Générale des Douanes, Abdenacer Khentout, a annoncé aujourd'hui, dimanche, le lancement cet été du train transfrontalier vers la Tunisie.

Khentout a déclaré à la radio nationale que le train transfrontalier à destination vers la Tunisie a été programmé , soulignant que les services douaniers avaient préparé en amont en coordonnant avec divers intervenants tels que la police des frontières et la société nationale de transport ferroviaire, afin de fournir les meilleurs conditions pour le passage des voyageurs au niveau de la station internationale de Souk Ahras, accréditée pour le traitement douanier du mouvement des voyageurs à destination de la Tunisie par voie ferroviaire.

Le même intervenant a souligné les capacités logistiques offertes par l'administration douanière à travers toutes les frontières et les stations aériennes, maritimes et terrestres, pour assurer le contrôle et contrer toute tentative de fraude ou de contrebande via ces postes frontières.

En intensifiant le nombre d'agents présents à ces postes frontières et en fournissant l'équipement logistique nécessaire pour le contrôle, en réduisant également la durée nécessaire pour ce traitement tout en veillant à fournir les moyens logistiques nécessaires tels que les scanners.

Khentout a, dans un autre contexte, déclaré que les services douaniers ont mis en place un programme préventif spécial pour la programmation du passage des voyageurs à travers les frontières, concernant les résidents à l'étranger, qu'ils soient algériens ou étrangers, ainsi que ceux souhaitant passer leurs vacances d'été sur le territoire national, en plus des algériens souhaitant passer leurs vacances à l'extérieur du territoire national.

D'autre part, Khentout a souligné que l'introduction de devises étrangères doit être soumise à une déclaration écrite aux services douaniers, en cas de dépassement du montant de mille euros. Concernant les infractions de change, Khentout a souligné la nécessité pour les voyageurs de se conformer aux instructions de la Banque Centrale concernant l'entrée et la sortie des devises étrangères, expliquant que "le voyageur doit déclarer tous les moyens de paiement à sa disposition, qu'il s'agisse de paiements électroniques ou d'autres moyens de paiement en espèces".