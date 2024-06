Plus de 3 millions de touristes ont visité l'Algérie en 2023

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mokhtar Didouche, a révélé que l'année 2023 a vu l'afflux de 3,3 millions de touristes, dont 2,2 millions étaient des touristes étrangers visitant l'Algérie.

Dans une allocution prononcée aujourd'hui, mardi, lors de la Journée nationale du tourisme, lue en son nom par le directeur du cabinet du ministre, le ministre a expliqué que la dynamique observée dans le secteur du tourisme, en particulier en ce qui concerne la promotion de l'investissement, l'amélioration des services et la numérisation, commence à porter ses fruits et contribue à une activité dynamique dans toutes les wilayas, notamment pendant les saisons sahariennes et côtières.

Le ministre a indiqué en chiffres que l'année 2023 a enregistré un afflux remarquable de touristes étrangers de diverses nationalités, avec environ 3,3 millions de visiteurs entrant en Algérie, parmi lesquels 2,2 millions étaient des touristes étrangers.

L'Algérie cherche à attirer davantage de visiteurs vers ses sites historiques, culturels et ses paysages naturels magnifiques, tout en déployant des efforts pour revitaliser et développer le secteur touristique. Didouche avait, pour rappel, déclaré que l'Algérie "accueillera plus de 12 millions de touristes étrangers d'ici 2030", soulignant l'importance de concrétiser cet objectif à travers la construction des infrastructures nécessaires, l'augmentation de la capacité d'hébergement et l'amélioration des services.