Shejaiya humilie de nouveau l'armée d'occupation

Les médias israéliens ont rapporté ce soir, un incident grave auquel l'armée israélienne est confrontée dans le quartier de Shejaiya, où les soldats de l'occupation se sont infiltrés pour la troisième fois depuis le début de l'agression sur Gaza le 7 octobre dernier.

Selon ces sources, quatre soldats israéliens ont été tués et au moins cinq autres blessés lors d'affrontements avec la résistance palestinienne dans le quartier en question. Les blessés et les morts dans les rangs de l'armée israélienne ont été évacués vers les hôpitaux Assuta, Soroka et Hadassah.

Les Brigades Al-Qods ont déclaré avoir anéanti une force israélienne qui avait été attirée dans un bâtiment contenant l'entrée d'un tunnel piégé dans le quartier de Shejaiya, ajoutant que le bâtiment avait été piégé avec une bombe larguée par un avion F-16 israélien qui n'avait pas explosé.

Pour leur part, les Brigades Izz al-Din al-Qassam ont annoncé avoir infligé des pertes en vies humaines et en blessés parmi les soldats de l'occupation israélienne dans le quartier de Shejaiya, où les deux parties mènent de violents combats ce vendredi soir.

L'armée israélienne avait lancé une opération militaire qualifiée de "surprise" dans Shejaiya à l'est de la ville de Gaza hier jeudi, la troisième dans le quartier depuis le début de la guerre.

La radio israélienne a prétendu que l'armée avait lancé l'opération dans Shuja'iyya suite à des informations de renseignement indiquant le retour des militants de la résistance à l'activité dans la région.