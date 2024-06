De nouvelles mesures pour la prochaine rentrée scolaire

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdellah Belabed, a assuré aujourd'hui, de la préparation des directions de l'éducation avant la prochaine rentrée scolaire, qui connaîtra des mesures et des nouveautés stratégiques cette rentrée.

Lors d'une conférence de presse, le ministre a révélé qu'un changement stratégique interviendra lors de la prochaine rentrée scolaire, avec la mise en œuvre d'un allègement des programmes au niveau primaire et la réduction du nombre de matières au premier cycle, tout en maintenant les matières fondamentales. De plus, la part des activités sportives, culturelles et artistiques sera augmentée à environ 20 % du temps, contre les 7 % actuellement en vigueur, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a également déclaré que "l'éducation préparatoire sera généralisée l'année prochaine, bénéficiant à tous les enfants nés en 2019".

Il a ajouté que parmi ces nouveautés, "1700 écoles primaires seront équipées de tablettes numériques" et qu'il y aura "une augmentation du nombre d'élèves dans les classes préparatoires de près de 100 %, avec établissement d’un système de suivi".

D'autres mesures incluent l'intégration de l'enseignement de l'anglais en cinquième année du primaire, la transition vers l'organisation d'un examen d'évaluation des acquis pour les trois cycles de l'enseignement primaire, ainsi que l'adoption du nouveau cahier des charges pour les écoles privées, a ajouté le ministre.