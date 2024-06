Hanoune : Des abus et obstacles empêchent de remplir les formulaires

Pour la deuxième fois en dix jours, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, a signalé des "abus et obstacles qui entravent sérieusement la collecte des signatures" à l'Autorité Nationale Indépendante des Élections (ANIE).

Louisa Hanoune a indiqué, dans sa plainte, que ces "problèmes matériels et techniques multiples et variés deviennent finalement un problème politique en raison de leurs répercussions sur les élections présidentielles".

Hanoune, qui souhaite se porter candidate à l'élection présidentielle du 7 septembre, a déclaré que les obstacles et abus constatés "mettent en difficulté les militants et les citoyens qui sont confrontés à des situations inacceptables au niveau des bureaux municipaux, en raison de problèmes insolubles qui démontrent une mauvaise préparation du processus à tous les niveaux par les autorités responsables du processus électoral".

Le parti a publié un deuxième communiqué, après avoir "adressé deux fois des courriers à l'ANIE et averti les autorités des conséquences politiques de cette gestion chaotique d'un rendez-vous électoral très important".

Il est mentionné dans la plainte que le parti "reçoit quotidiennement des rapports et des plaintes de tout le pays, confirmant l'absence de moyens matériels et techniques nécessaires", soulignant que "malgré les déclarations rassurantes de l'ANIE sur le bon déroulement de la validation des signatures, nous n'avons constaté aucune amélioration notable".

La candidate potentielle a énuméré ce qu’elle a qualifié d’aspects de lacunes, notamment "les pannes récurrentes de la plateforme de services électroniques de l'ANIE", et "les interruptions fréquentes du réseau intranet et sa lenteur dans la plupart des wilayas".

Hanoune a, également, critiqué la fermeture des annexes et des mairies plusieurs heures avant l'heure prévue.

Le parti a fourni des exemples précis, affirmant que "dans la majorité des municipalités de la wilaya de Boumerdès, la plateforme électronique de validation était en panne toute la journée du 25 juin 2024, et dans la municipalité de Boudouaou, une de ses annexes n'a été équipée et connectée au réseau intranet que le 26 juin 2024".

"Dans la municipalité de Timimoun, les responsables de la validation des signatures n'ont pas pu effectuer leur travail en raison des défaillances répétées d'internet, et dans les municipalités de Mâatkas et Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou, des dizaines de citoyens n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 25 juin en raison d'une panne technique au niveau des services électoraux, et ils n'ont pas non plus pu s'inscrire électroniquement sur la plateforme de l'ANIE".

De plus, dans certaines municipalités, les validations de signatures ont été refusées en l'absence de la carte nationale d'identité biométrique, comme ce fut le cas dans plusieurs municipalités des wilayas de Constantine, Jijel, Béjaïa, Mila, El Bayadh, Batna, et même à Alger.