Nouveau classement pour l'économie algérienne

La Banque mondiale a annoncé, ce dimanche, une amélioration du classement de l'Algérie dans les nouvelles classifications des économies des pays pour l'année 2025.

Le nouveau classement de la Banque mondiale, comme celui au Fonds monétaire international, confirme la véracité des chiffres et des statistiques présentés concernant les indicateurs de croissance de l'économie nationale.

La Banque publie sa mise à jour annuelle du classement économique des pays membres pour marquer le début de la nouvelle année financière.

Ce classement repose sur les données enregistrées au cours de l'année précédente, en se concentrant sur l'évolution du revenu national brut par habitant ainsi que sur des facteurs tels que la croissance économique et l'inflation.

Le revenu national brut par habitant en Algérie a connu une augmentation, passant de 3 900 dollars (entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023) à 4 960 dollars (entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024).