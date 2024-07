Finale de la Coupe d'Algérie : La capitale retient son souffle

La capitale Alger vit une ambiance festive exceptionnelle à l'approche de la finale de la 57e édition de la Coupe d'Algérie de football 2024, qui opposera aujourd'hui le Mouloudia d'Alger et le CR Belouizdad au stade du 5 juillet 62 à 17h00.

Les couleurs et les drapeaux des deux clubs ont envahi les rues et les ruelles de la ville, reflétant l'excitation et l'attente de cette confrontation décisive.

Les quartiers de Bab El Oued et Belouizdad, principaux bastions des supporters des deux clubs, sont en effervescence.

À Bab El Oued, les supporters du Mouloudia d'Alger sont très optimistes quant à la possibilité de remporter le doublé après leur victoire en championnat, tandis qu'à Belouizdad, les fans du CR Belouizdad espèrent sauver leur saison en soulevant la coupe.

Les rues sont remplies de drapeaux et de banderoles glorifiant les deux clubs, dans une atmosphère de fair-play et de camaraderie sportive.

Les supporters se préparent à remplir les gradins du grand stade olympique pour assister à cette finale très attendue, qui promet d'être l'une des plus belles rencontres de l'histoire du football algérien.

Les passionnés de football à travers le pays retiennent leur souffle, espérant une confrontation palpitante où le meilleur remportera la victoire.