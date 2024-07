Baccalauréat: le taux de réussite devrait atteindre les 52%

La deuxième phase de correction des copies du baccalauréat se termine aujourd'hui, pour laisser place à la troisième phase, avec les filières scientifiques en première position par rapport aux filières littéraires. Des disparités entre les corrections des deux sessions, dues aux situations d'intégration, ont entraîné des écarts dans les moyennes des candidats, nécessitant une troisième voire une quatrième correction si les différences persistent. Selon les correcteurs, le taux de réussite au baccalauréat devrait augmenter par rapport à la session précédente, dépassant les 52%.

La deuxième phase de correction des copies du baccalauréat s'est poursuivie dans tous les centres de correction, et il est très probable qu'elle se prolonge jusqu'à la fin de la journée pour laisser place à la troisième phase. Certains centres de correction à travers le pays ont connu un "ralentissement partiel" après que l'Office national des examens et concours ait donné aux correcteurs le choix entre profiter des vacances de la fête de l'indépendance ou continuer la correction.

En attendant de passer à la troisième phase pour confirmer les résultats des candidats, les enseignants chargés de corriger les copies du baccalauréat ont noté des différences de notes par rapport à la première correction en raison des situations d'intégration dans diverses matières et filières. Des sources des centres de correction ont également signalé des problèmes avec l'échelle de notation pour certaines matières, obligeant les correcteurs à l'ajuster pour correspondre aux réponses des candidats, surtout pour les questions simples et directes où l'échelle de notation devrait être claire et précise.

Selon les mêmes sources, il est prévu que les filières scientifiques enregistrent un taux de réussite national bien plus élevé que lors de la session précédente, grâce aux notes obtenues qui sont restées globalement stables tout au long des deux sessions de correction. Les candidats et les enseignants ont souligné la simplicité et la fluidité des sujets de cette session, qui ont tous porté sur les leçons les plus susceptibles d'être évaluées.

En ce qui concerne la matière des mathématiques pour la filière scientifique, des notes excellentes allant jusqu'à 19 sur 20 ont été enregistrées, ainsi que d'autres notes moyennes variant entre 13 et 14 sur 20, selon les correcteurs. Les premières indications suggèrent qu'à la fin de la deuxième correction, un grand nombre de candidats obtiendront des notes dépassant les 10 et 11 sur 20.

Les filières scientifiques, notamment les mathématiques, les sciences et les sciences techniques, continuent d'occuper les premières places en termes de notes élevées, comparées à la filière littéraire où un grand nombre de candidats n'ont pas atteint la moyenne générale, même dans des matières comme l'éducation islamique qui ont enregistré des notes moyennes dans la plupart des centres, contrairement aux sessions précédentes, tout comme pour l'histoire et la géographie.

La plupart des correcteurs s'accordent à dire que les notes des candidats libres ont été désastreuses dans la plupart des matières par rapport à l'année précédente, bien que les candidats aient affirmé que les questions étaient simples et à la portée de tous pendant l'examen.

En raison des disparités observées entre les phases de correction, les correcteurs prévoient une quatrième correction comme une étape décisive pour ajuster les moyennes finales.

Les correcteurs se tournent vers une quatrième correction lorsque des différences significatives sont observées dans les notes des candidats, en particulier pour ceux dont les résultats durant l'année scolaire étaient bons, mais qui ont obtenu des notes bien inférieures au baccalauréat, avec un écart de 8 points ou plus. Ce processus est réalisé via un système électronique précis basé sur le chiffrement automatique, comparant les moyennes et les notes des élèves entre leur école secondaire et leur note au baccalauréat, détectant les écarts remarquables entre les corrections initiale, secondaire et la troisième.