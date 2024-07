Le joueur le plus cher de l'histoire de l’USMA

Un demi-milliard de centimes, c’est le salaire net que percevra mensuellement le nouveau défenseur de l'USM Alger, Ilyes Chetti, qui a signé ce lundi un contrat de deux ans avec le club de "Soustara".

Le défenseur en provenance du Wydad Casablanca devient ainsi le joueur le plus cher de l'histoire de l'USM Alger, dépassant de 200 millions le salaire le plus élevé de l'équipe la saison dernière, que percevait le meneur de jeu Akram Djahnit.

Il est à noter que le salaire du capitaine et défenseur international Zineddine Belaïd, récemment transféré au club belge de Saint-Trond, était de 280 millions de centimes.

Chetti, qui sort d'une saison compliquée (remplaçant au Wydad Casablanca), avait d'abord négocié avec la JS Kabylie et donné son accord à Hakim Medane, avant de revenir sur l'offre financière, arguant de la nécessité de payer une amende au club tunisien de l'Espérance (en raison de son transfert à Angers). Medane ayant refusé cette demande, le joueur de 29 ans a finalement choisi de rejoindre l'USM Alger.