Le président de la République reçoit les félicitations des rois et des chefs d'État

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de félicitations de la part de rois, présidents et dirigeants de pays frères et amis à l'occasion du 62ème anniversaire de l'indépendance, a annoncé ce lundi la présidence de la République dans un communiqué.

Selon le communiqué : "À l'occasion du 62ème anniversaire de l'indépendance, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de félicitations de la part de rois, présidents et dirigeants de pays frères et amis, à savoir :

Le Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Le Prince Héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et Président du Conseil des Ministres, Mohammed ben Salmane

Le Roi du Royaume de Bahreïn, Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa.

Le Président de la République Tunisienne, Kaïs Saïed.

Le Président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas.

Le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby.

Le Roi d'Espagne, Felipe VI.

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.

La Présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde.

Le Président de la République du Nicaragua, Daniel Ortega.

La Vice-Présidente de la République du Nicaragua, Rosario Murillo."