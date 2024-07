Mise en service partielle de la plus grande centrale électrique en Algérie

Sonelgaz a annoncé, ce lundi, dans un communiqué le début de la mise en service partielle de la plus grande centrale électrique d’Algérie, située dans la wilaya de Mostaganem, ce qui permettra d'augmenter la capacité de production nationale de 450 mégawatts dans une première phase.

Selon le communiqué, "Sonelgaz, à travers sa filiale Sonelgaz - Production d'Électricité, a commencé à partir du jeudi 4 juillet 2024, la mise en service partielle de la centrale hybride de production d'électricité de Mostaganem, avec l'entrée en service de la première turbine à gaz", indiquant que "cette opération vise à augmenter la capacité de production nationale de 450 mégawatts dans une première phase".

Le groupe public a ajouté que cette centrale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de la wilaya de Mostaganem, visant à renforcer l'approvisionnement du réseau national en énergie électrique et à améliorer le niveau de service public dans cette wilaya côtière à vocation touristique et industrielle, ainsi que dans toutes les wilayas du pays.

"Cette grande infrastructure énergétique s'ajoute à une série de projets énergétiques importants que Sonelgaz a réussi à mettre en service au cours des derniers mois, ce qui contribuera à renforcer la capacité de production de Sonelgaz et à soutenir sa capacité nationale à approvisionner les citoyens en énergie", conclut le communiqué.