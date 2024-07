L’Office des statistiques révèle les chiffres du commerce extérieur

Les prix du commerce extérieur national ont connu une baisse remarquable au cours du premier trimestre de cette année. Les prix à l'exportation des biens ont diminué de 9,9 % par rapport au premier trimestre de 2023, tandis que les prix à l'importation des biens ont chuté de 7,4 % durant la même période.

Selon le dernier rapport de l'Office national des statistiques, cette baisse des prix, en particulier pour les exportations, est due à une diminution de 10 % des prix des hydrocarbures au premier trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023.

Le rapport explique, également, cette tendance par une baisse de 7,7 % des prix des produits hors-hydrocarbures au cours de la même période.

Le rapport, consulté par "El Khabar", ajoute que "les variations des prix à l'exportation et à l'importation des biens, ainsi que les changements dans les valeurs courantes, ont conduit à une augmentation de 16,6 % du volume des importations au premier trimestre de 2024 par rapport au premier trimestre de 2023, et à une légère diminution de 1 % du volume des exportations".

Les importations de biens ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 1 489,2 milliards de dinars au cours de la même période, tandis que les exportations ont chuté de 10,8 % pour s'établir à 1 672,7 milliards de dinars.

Le rapport souligne que "cette évolution des exportations et des importations de biens a eu un impact direct sur le taux de couverture des importations par les exportations, ainsi que sur les taux de commerce".

Au cours du premier trimestre de 2024, le taux de couverture des importations par les exportations a diminué de 136,1 % à 112,3 %.

Cette baisse des prix à l'importation a touché toutes les catégories, à l'exception de la catégorie "huiles de lubrification et produits connexes" et de la catégorie "machines et équipements de transport", qui ont enregistré des augmentations respectives de 6,9 % et 5,9 %.

Le rapport précise que les prix des hydrocarbures ont chuté de 10 %, tandis que les prix des exportations de produits hors-hydrocarbures ont baissé de 7,7 % par rapport à la même période en 2023.