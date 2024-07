Quatre avions pour éteindre un incendie à Batna

La Protection Civile a mobilisé quatre avions pour éteindre un incendie qui s'est déclaré ce mercredi après-midi, au mont Fakhera dans la commune de Merouana, selon un communiqué de la cellule d'information et de communication de la même direction.

Le communiqué précise que les quatre avions de lutte contre les incendies, envoyés par la Direction Générale de la Protection Civile, ont commencé à ce moment à éteindre les flammes.

L'unité de Merouana de la Protection Civile, renforcée par les unités de Seriana et d'Ain Djasser ainsi qu'une partie du groupe mobile de lutte contre les incendies de forêt, est intervenue aux alentours de 13h20 pour éteindre cet incendie.

26 agents de différents grades, neuf camions de pompiers et une ambulance ont été mobilisés pour cette opération qui est toujours en cours, selon le communiqué.