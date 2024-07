Amara Charef-Eddine s’explique

Le président directeur général de "Madar Holding", propriétaire du club Chabab Belouizdad, Amara Charaf-Eddine a souligné son souci de préserver les fonds publics dans le contexte des salaires astronomiques des joueurs de football en Algérie.

Dans une interview accordée à la chaîne radio algérienne "Chaine3", Charaf-Eddine a expliqué que son post controversé sur Facebook exprimait son indignation face au doublement du salaire mensuel d'un joueur en trois ans, faisant allusion Zakaria Draoui qui avait négocié avec Belouizdad avant de signer avec le Mouloudia Club d'Alger.

Charaf-Eddine a insisté sur le fait que Madar Holding n’épargnera aucun effort pour soutenir le club vice-champion d'Algérie et a précisé que le groupe avait alloué un budget conséquent à cette fin. Il a, également, affirmé sa volonté de proposer le salaire le plus élevé en Algérie, mais sous des conditions objectives : "Nous ne jouons pas avec l'argent public. Un joueur dont la valeur marchande est de 300 millions de centimes ne peut pas recevoir 700 millions de centimes," a-t-il déclaré, se référant à la fuite du document de l'offre faite au joueur burkinabé Aziz Ki.

Charaf-Eddine a révélé qu'un agent de joueurs était à l'origine de cette fuite et qu'il serait interdit de travailler avec l'équipe à l'avenir.

Il a confirmé que la valeur de l'offre faite à Aziz Ki, qui est de (440 000 dollars de salaire annuel) était correcte et que ce joueur méritait un tel salaire. Cependant, il a souligné qu'aucun joueur local ne mérite plus de 500 millions de centimes, estimant que le championnat n'avait actuellement que deux internationaux, Meddani et Keddad, tout en accusant les dirigeants des clubs qui offrent de tels salaires de chercher à gagner la faveur des supporters.

Après avoir confirmé le départ de Marcos Paquetá de la direction technique du club, Charaf-Eddine a précisé que le prochain entraîneur serait étranger, rejetant ainsi les rumeurs de contacts avec l'entraîneur Noureddine Zekri.

Il a également évoqué le recrutement, indiquant qu'il serait ciblé et de qualité, avec l'acquisition de 4 ou 5 joueurs de haut niveau, critiquant les précédentes politiques de recrutement axées sur la quantité plutôt que sur la qualité, dans le but de dépasser le stade des quarts de finale de la Ligue des champions africaine pour la première fois.

Charaf-Eddine a annoncé, enfin, que Madar Holding lancera bientôt un projet de centre de formation et d'entraînement sur un terrain de 19 hectares, doté de toutes les installations sportives, pédagogiques et sanitaires nécessaires, conformément aux normes internationales.