Belamri quitte le Mouloudia

Le défenseur de la Mouloudia d'Alger, Djamel Benlamri, a mis fin à son contrat avec le club, après seulement une saison, au cours de laquelle il a remporté le championnat national et atteint la finale de la Coupe de la République.

La direction de la Mouloudia a trouvé, ce vendredi, un accord avec le joueur pour résilier son contrat à l'amiable, bien qu'il soit encore lié au club pour une autre saison.

Cette décision a été prise après une réunion entre l'ancien défenseur de l'équipe nationale et le président du conseil d'administration du club, Hakim Hadj Redjem.

L'entraîneur de la Mouloudia, Patrice Beaumelle, avait décidé de se séparer de Djamel Benlamri après la finale de la Coupe, car l'équipe avait besoin d'autres joueurs en vue de sa participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions de la CAF.

La direction de la Mouloudia s'est empressée de publier la nouvelle sur la page officielle du club et a exprimé ses remerciements au joueur pour ses contributions tout au long de la saison écoulée.

"Djamel Benlamri, merci pour tout ce que tu as apporté dans une saison qui a été exceptionnelle", a-t-elle écrit, tout en lui souhaitant beaucoup de succès dans sa future carrière.