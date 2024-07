Le président Tebboune préside un conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres.

La réunion porte sur le dossier de la moisson et du battage au titre de la saison en cours, le suivi de la réalisation des silos de stockage des céréales, le schéma national des oléagineux et d’autres exposés, notamment le suivi de la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer et la mise en œuvre du programme d’urgence pour le renforcement de l’approvisionnement en eau potable, outre les conditions d’accueil de la communauté nationale à l’étranger au niveau des différents postes frontaliers durant la saison estivale, précise le communiqué.