اتفاقية تعاون بين جامعتي وهران وسوسة التونسية

أبرمت جامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" اتفاقية توأمة مع جامعة سوسة التونسية تشمل التعاون في مجال المقاولاتية والبحث العلمي والتأطير البيداغوجي، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مسؤولين بهذه الجامعة.

وأوضح نفس المصدر، أن إمضاء الاتفاقية من جانب جامعة وهران 2 تم، أمس، من قبل مديرها الأستاذ أحمد شعلال بعد إبرامها في وقت سابق من قبل مدير جامعة سوسة الأستاذ لطفي بلقاسم ليشرع في تنفيذها مباشرة وعلى مدى خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة الجامعتين في أنشطة تعليمية وبحثية والتعاون في عدة مجالات وخاصة في تشجيع الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي وتبادل الخبرات لاسيما وأن جامعة وهران 2 عرفت "قفزة نوعية" في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة كللت بمناقشة أول أطروحة لنيل شهادة دكتوراه على المستوى الوطني وفق القرار الوزاري المتعلق بمذكرة تخرج-مؤسسة ناشئة، حسب نفس المصدر.

وتشمل الاتفاقية تبادل طلبة طور الدكتوراه بين الجامعتين والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه والتعاون في مجال الأنشطة المشتركة الخارجة عن المناهج الدراسية في المجالات الأكاديمية والعلمية مثل دورات الشهادات والمؤتمرات والندوات والمشاريع البحثية والمنشورات الأكاديمية والعلمية.

كما يشمل التعاون بين الجامعيتين تبادل طلبة طوري الليسانس والماستر وأعضاء هيئات التدريس والبحث واستقبال الأساتذة والعمال الإداريين والتقنيين في إطار حركية تحسين المستوى والتعاون المشترك في إطار المشاريع الدولية.