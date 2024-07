Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé, ce mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs à la prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, outre des exposés sur le logement, l'agriculture et la sécurité routière, indique un communiqué des services du Premier ministre.

« Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé, mercredi 17 juillet 2024, une réunion gouvernementale consacrée à l'examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs aux conditions et modalités d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de prévention interne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'aux modalités et implications de l'inscription et de la radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes, qui s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation du système juridique national aux instruments et engagements internationaux en la matière », indique le communiqué.

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, le gouvernement a examiné et étudié des propositions sectorielles pour la construction de nouvelles dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud, afin de garantir un logement décent et d'améliorer et de diversifier l'offre de logements, ajoute la même source.

Le gouvernement a également entendu un exposé sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière et la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des accidents de la circulation adoptés par les autorités publiques et l'introduction de nouveaux outils et instruments conformes aux exigences de la sécurité routière et contribuant à réduire les accidents de la route et à préserver la sécurité des citoyens.

Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Président de la République visant à donner la priorité au secteur agricole, le gouvernement a entendu un exposé sur les résultats de la journée d'étude sur l'investissement agricole dans les wilayas du sud, notamment en ce qui concerne les cultures stratégiques qui contribueraient à la réalisation de la sécurité alimentaire.