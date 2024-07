Position de l'Algérie face aux athlètes de l'entité sioniste à Paris

Le chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympiques de Paris, Khair-Eddine Barbari, a affirmé la position de sa délégation en cas de confrontation entre les athlètes algériens et les athlètes de l'entité sioniste lors des prochains Jeux Olympiques de Paris, qui sera conforme à celle de l'État algérien envers la juste cause du peuple palestinien.

"Tout le monde connaît la position du peuple et de l'État algérien sur cette cause juste. La position du Comité olympique est celle de l'État algérien, et l'État est incarné par une seule et unique personne, le Président de la République, à qui la loi confère le rôle de chef et de défenseur dans ce type de dossiers", a déclaré Barbari lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi.

"Du point de vue sportif, un problème se pose pour les disciplines qui impliquent des confrontations directes. Le grand public connaît la position du Comité international olympique", a-t-il ajouté.

"Nous appelons donc tous les champions et les représentants des médias à éviter les déclarations. En cas de confrontation avec un athlète de l'entité sioniste, des décisions seront prises avec nos champions pour préserver l'athlète, le Comité olympique et la position de l'Algérie sur cette cause juste", a-t-il conclu.