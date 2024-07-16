هذه هي معدلات التسجيل الجامعي والتخصصات

تطرق المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات الجامعية للناجحين في بكالوريا دورة جوان 2024؛ إلى طريقة التسجيل، التي تعتمد في بعض الشعب على "المعدل العام" للبكالوريا، وعلى "المعدل الموزون" في شعب أخرى، وأشار المنشور إلى معدلات الترشح لمختلف التخصصات التي تسمح للناجح بالمشاركة في سباق المنافسة للظفر بمقعد بيداغوجي بها، إلا أنها لا تضمنه له كون عدد الملتحقين بكل مجال يخضع للترتيب حسب المعدلات، وكذا قدرة استيعاب المؤسسات الجامعية، فالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله، مثلا، الذي يضمن تكوينا عالي المستوى للنخبة، وصل معدل المشاركة للالتحاق بمدرستي الذكاء الاصطناعي والأمن السبيراني 16 من 20، والعلوم الطبية بتخصصاتها الثلاث، حدد معدل 15 للتسجيل، والمدارس العليا للأساتذة بلغ 14 من 20 حسب المواد والأطوار.

يعتمد التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين، على المعايير الأربعة المتعارف عليها والمعمول بها، وهي شعبة ونتائج امتحان البكالوريا المحصل عليها، سواء المعدل الموزون المحسوب (المعدل ما بين المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا المزود بمعامل وعلامة أو علامات المادة أوالمواد الأساسية)، أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، حسب ميدان أو شعبة التسجيل، والشروط الإضافية في بعض الحالات، إن وجدت، والرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والدوائر الجغرافية.

ونوه منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتسجيلات الناجحين في بكالوريا 2024؛ أنه يتم الالتحاق بميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية والتسيير، وعلوم تجارية، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، الآداب واللغات الأجنبية، اللغة الروسية والصينية والتركية، لغة وأدب عربي، فنون لغة وثقافة أمازيغية، على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا.

ويتم الالتحاق بميادين العلوم والتكنولوجيا، علوم المادة، وعلوم الطبيعة والحياة، رياضيات وإعلام آلي، علوم الأرض والكون، علوم الصحة، آداب ولغات أجنبية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، والترجمة، الهندسة المعمارية عمران ومهن المدينة، والعلوم الطبية والبيطرة، على أساس المعدل الموزون. وفي حالة ما إذا كان المعدل الموزون المحسوب لحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون، يتم توجيهه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يجب أن يفوق أو يساوي المعدل الأدنى الموزون.

أما الالتحاق بشعب العلوم الطبية؛ طب، وطب أسنان وصيدلة، فهنا يتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا، وعلى إثر ذلك يتم تحديد معدل أدنى وطني بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات. وللالتحاق بشعبة من الشعب الثلاث للعلوم الطبية، يشترط للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية أو شهادة معادلة لها، النجاح في اختبار مستوى اللغة.

معدل عال واختبار مستوى الرياضيات لمدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات

ويشترط الالتحاق بالمدرستين الوطنيتين العليتين، للذكاء الاصطناعي والرياضيات، بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معادلة لها، النجاح في اختبار مستوى الرياضيات، إضافة إلى الشروط السالفة الذكر.

إلى ذلك، يخضع الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة إلى شرط تمتع المترشح بقدرات جسدية وفكرية تؤهله لمهنة أستاذ، ويتم إجراء مقابلة حضوريا أمام لجنة داخل مدرسة التوجيه. أما بخصوص ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فيشترط تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للمعني بالتكوين يسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لرياضيي النخبة في حالة نشاط معترف بهم من طرف وزارة الشباب والرياضة، والتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل الأدنى.

المعدلات الواردة في المنشور للترشح فقط

المنشور الوزاري المذكور حدد معدلات الالتحاق بمختلف التخصصات للتسجيل فحسب، وليس ضمان المقعد البيداغوجي بالتخصص المطلوب؛ كون العملية تخضع لعدد الرغبات، مع قدرة استيعاب المؤسسة الجامعية، وأهم المجالات التي أصبحت قبلة لحاملي المعدلات المرتفعة هي المدارس العليا بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله الموجهة للنخبة، حيث حددت لها معدلات مرتفعة، فالمدرسة العليا للأنظمة المستقلة اشترطت معدل 15 من 20، والأولوية لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي، وهو المعدل نفسه بالنسبة للمدرسة العليا لعلوم النانو والنانو تكنولوجيا. أما المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة العليا للأمن السبيراني التي تفتح أبوابها لأول مرة في الموسم الجامعي المقبل؛ فحدد المعدل بـ16 من 20، والأولوية للمترشحين من شعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية، والمدرسة العليا للرياضيات بين 14 و16 من 20 حسب أولوية الشعب العلمية الثلاث.

أما العلوم الطبية، فيتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب، أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا اللذان ينبغي أن يساويا أو يفوقا 15 من 20. ونفس المؤهل بالنسبة لطب الأسنان والصيدلة، والمدرسة العليا للبيطرة حدد معدل القبول بها 13 من 20، وباقي المعاهد والجامعات التي تضمن التخصص بمعدلات تنطلق من 10 ونصف فما فوق.

وحددت المدرسة العليا للأساتذة التي تستقطب سنويا عددا مهما، مجموع الناجحين هي أيضا معدلات المشاركة، ففي الطور الابتدائي 13 من 20، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه، والمشاركة في الترتيب، وهي نفسها في المتوسط مع بعض الشروط في الأولوية للشعب، فأستاذ إعلام آلي مطلوب منه معدل 14 من 20، وأستاذ علوم طبيعية في المتوسط أيضا 14، ونفس المعدل لأستاذ علوم فيزيائية وتكنولوجية، ولغة وأدب عربي في الثانوي 14 من 20، ونفسها الفرنسية في ذات الطور، وأيضا تاريخ وجغرافيا والرياضيات وعلوم فيزيائية في الطورالثانوي، وفي العلوم الإنسانية تراوحت بين 10 و13 على غرار الترجمة التي حددت 13 من 20، وغيرها من المعدلات المحددة للتخصصات التي ستكون بمثابة خارطة يعتمد عليها الناجحون للدخول في سباق المنافسة على التخصصات التي يرغبون بها بناء على معدلاتهم المحصل عليها.