Nouveau mémorandum d’entente entre l’Algérie, la Tunisie et la Lybie

Le Conseil de Renouveau Économique a annoncé ce lundi la signature d'un mémorandum d'entente entre les trois plus grandes organisations patronales d'Algérie, de Tunisie et de Libye. Ce mémorandum établit le principe de création d'un mécanisme de travail conjoint visant à contribuer à l'intégration économique.

Dans un communiqué, le Conseil a déclaré : "Conformément à la volonté politique exprimée lors de la première réunion consultative par les dirigeants des trois pays, à savoir M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Kaïs Saïed, Président de la République tunisienne, et M. Mohamed al-Menfi, Président du Conseil présidentiel de l'État de Libye, pour soutenir les fondements de la sécurité et de la stabilité et renforcer l'intégration économique globale des trois pays et de la région dans son ensemble, le Conseil de Renouveau Économique Algérien, l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, et l'Union Générale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Libye ont tenu des consultations fructueuses et constructives."

Les parties réunies ont exprimé leur "fierté de la mise en place du mécanisme de consultation trilatérale décidé par les dirigeants des trois pays pour unifier les efforts visant à soutenir les fondements de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité de nos peuples, garantir leur sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique, et renforcer leur capacité à faire face aux défis communs. Elles ont salué les décisions et les résultats du premier sommet consultatif, notamment en ce qui concerne l'élargissement des consultations à tous les domaines de développement économique et social, la promotion de grands projets et de partenariats d'investissement dans les domaines prioritaires, l'augmentation du commerce interrégional et la création de zones franches communes."

Les parties se sont engagées à "promouvoir le travail conjoint entre les structures du secteur privé des trois pays et encourager les acteurs économiques du secteur à participer aux efforts de développement, développer les zones frontalières communes, créer des zones de libre-échange et des zones industrielles intelligentes, attirer des projets communs et innovants pour les jeunes entrepreneurs, lever tous les obstacles sur le terrain et financiers pour encourager l'investissement commun, utiliser de manière optimale les capacités logistiques disponibles pour faciliter la circulation des biens et des produits entre les trois pays, et assumer leurs responsabilités pour soutenir les efforts des trois pays afin de réaliser l'intégration souhaitée et réussir l'intégration économique globale en renforçant les projets d'investissement communs et les partenariats pour renforcer les intérêts et les relations entre les peuples des trois pays."

"À la fin des consultations, il a été convenu de créer un Conseil de Partenariat entre le Conseil de Renouveau Économique Algérien, l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, et l'Union Générale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Libye. Ce Conseil sera chargé d'organiser des forums d'affaires et de partenariat, regroupant divers acteurs économiques des secteurs public et privé, qui se tiendront périodiquement et en alternance entre les trois pays, et de travailler à l'unification des procédures sur le terrain pour faciliter la circulation des biens et les transactions financières interrégionales, avec la création d'une base de données unifiée mise à la disposition des opérateurs économiques des trois pays," conclut le communiqué.