عقوبات ثقيلة تنتظر المعتدين على صيدلية بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم السبت، بإيداع المتهمين في قضية الاعتداء "الوحشي" على عمال صيدلية في بلدية باب الزوار الحبس المؤقت، حيث وجهت لهم تهم خطيرة ما يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وكشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، في بيان، أنه "بتاريخ 24 جويلية 2024 في حدود الساعة السادسة مساء، وبناء على نداء من مركز السيطرة والقيادة لأمن ولاية الجزائر، مفاده تعرض عمال صيدلية كائنة بحي 5 جويلية باب الزوار للاعتداء متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض من طرف مجموعة من الأشخاص، تنقل رجال الضبطية القضائية إلى مكان الوقائع أين تبين أن الأمر يتعلق باعتداء على ستة ضحايا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ووفق ذات المصدر "تم فتح تحقيق ابتدائي وتوقيف أربعة مشتبه فيهم من عائلة واحدة من بينهم امرأة وبتاريخ اليوم الموافق لـ27 جويلية 2024، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جنح إنشاء عصابة أحياء والمشاركة فيها، الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء، التخريب العمدي لملك الغير ومحاولة الحصول على المؤثرات العقلية باستعمال العنف، طبقا لأحكام قانون العقوبات، قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها".

وحسب البيان فإنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت، كما أن العقوبات القصوى المقررة لمثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام".