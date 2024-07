Belaïli se rebelle

Le joueur Youssef Belaïli a manqué le départ de la délégation du CR Belouizdad qui s'est rendue aujourd'hui à Rennes, en France, pour un stage préparatoire pour la nouvelle saison.

L'attaquant, meilleur buteur du championnat de la saison précédente, a décidé de boycotter son équipe après que le président Hakim Hadj Redjem a refusé de satisfaire les conditions qu'il avait posées pour rester au sein du club pour une deuxième saison.

Belaïli, champion d'Afrique 2019, avait demandé une révision de son salaire mensuel qui est de 700 millions de centimes, soit 7 millions de dinars, soit augmenté à 1 milliards de centimes, conformément à un accord préalable avec Hadj Redjem, qui lui avait promis une augmentation en cas de victoire en championnat.

Il avait, également, exigé la signature du contrat de son frère avec un salaire mensuel de 80 millions de centimes, en plus de le nommer capitaine d’équipe à la place de son coéquipier Ayoub Abdellaoui.

Hadj Redjem a refusé toutes les demandes de Belaïli et a même décidé, après une réunion avec le manager de l'équipe, Khezrouni, et le capitaine Abdellaoui, de libérer le frère de Belaïli.

En réponse, le joueur a boycotté les dernières séances d'entraînement et le voyage au stage préparatoire de Rennes.

Des sources proches de la direction du MC Alger ont confirmé que le président Hakim Hadj Redjem a enregistré les absences de Belaïli en vue de le soumettre à une commission de discipline, tout en restant ouvert à toute offre extérieure pour vendre son contrat à hauteur de 500.000 euros.

Youssef Belaïli n'est pas le seul joueur à avoir manqué le déplacement à Rennes. Le gardien de but Toufik Moussaoui a, également, été absent en raison de l'absence de visa, tandis que le défenseur gauche Hamza Mouali a été écarté en raison de sa situation vis-à-vis du service national.