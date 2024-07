Belaïli répond à la direction du MCA

Le joueur Youssef Belaïli a contacté, ce samedi, la direction du MC Alger pour justifier ses récentes absences aux entraînements et son absence lors du déplacement en France en présentant un certificat médical de cinq jours.

Belaïli a demandé à la direction de lui réserver un billet pour se rendre en France mardi prochain, afin de participer au stage de l'équipe.

De plus, il a envoyé un message via WhatsApp à l'entraîneur Patrice Beaumelle, dans lequel il affirme avoir été victime d'un complot de la part du capitaine de l'équipe, Ayoub Abdellaoui, aux côtés de son ancien coéquipier, Djamel Benlamri.

Belaïli a exprimé son désir de rester au club après avoir suspendu les négociations avec le Club Africain, et a informé le président Rafik Hadj de sa décision, tout en affirmant sa volonté de signer le règlement intérieur et de ne pas interférer dans l'affaire concernant son frère.

De son côté, Hadj Redjem hésite entre accepter les excuses du joueur ou le laisser partir, après avoir convenu avec la direction de l’Espérance Sportive de Tunis (Taraji) des détails du transfert de Belaïli.