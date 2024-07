Elaboration d'une charte d'éthique de la pratique médiatique

Les directeurs et rédacteurs en chef des médias nationaux ont signé hier une charte d'éthique pour la pratique médiatique durant les élections présidentielles du 7 septembre prochain. Cette charte a été préparée et initiée par l'Organisation Nationale des Journalistes Algériens, à l'occasion d'une conférence tenue au siège du Ministère de la Communication à Alger.

Dans son discours, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a souligné l'impact positif de cette initiative syndicale, qui devrait contribuer à organiser et encadrer le secteur tout en créant un espace de discussion et de dialogue pour les journalistes.

Laagab a également mentionné les appels du président Abdelmadjid Tebboune aux médias depuis le début de son mandat pour qu'ils s'organisent, ce qui commence à se concrétiser par des initiatives dans l’intérêt de l'Algérie.

Concernant la charte d'éthique pour le travail médiatique durant les élections présidentielles, Laagab a affirmé qu'il s'agit d'une initiative qui mérite d'être saluée et soutenue. Il a précisé que les lois régissant le secteur des médias n'avaient pas manqué de mentionner ces éthiques et ces normes, en parallèle avec l'initiative de l'Autorité Nationale Indépendante des Élections, qui a clarifié les obligations de la presse durant les élections par la décision n° 17 du 15 juillet 2024.

De son côté, le président de l'Organisation Nationale des Journalistes, Slimane Abdouche, a souligné que le processus électoral dans ses diverses phases représente un défi majeur pour les médias algériens, afin qu'il contribue à éclairer et éduquer le public, en servant de plateforme neutre et objective pour la discussion libre de tous les points de vue et programmes électoraux des candidats, tout en transmettant les attentes et préoccupations des citoyens.

Abdouche a ajouté : « Afin de valoriser les efforts à l'approche du début de la campagne électorale, l'organisation a décidé d'établir des traditions qui honorent le parcours et les luttes de la presse nationale, dans le but d'assurer un travail équitable et objectif de la part de nos collègues journalistes dans l'exercice de leurs nobles missions, et dans le cadre du renforcement de la culture de l'autorégulation et de le sens de la responsabilité, conformément aux cadres définis par la constitution et les lois en vigueur. Nous mettons entre vos mains la charte d'éthique pour la pratique journalistique durant le processus électoral.

Il a également souligné l'importance des élections présidentielles à venir, ce qui « impose à la presse nationale, sous toutes ses formes et types, de travailler constamment à raviver le sentiment national parmi les Algériens, à encourager les électeurs à accomplir leur devoir national et à exprimer leurs opinions librement et démocratiquement, et à faire du jour de l'élection un véritable moment de rassemblement national pour un processus démocratique large, où tous les Algériens participent et affirment une solidarité nationale indéfectible face aux comploteurs et aux plans des ennemis, et où nos chaînes, radios, journaux et sites électroniques contribuent à ancrer la pratique électorale et à raviver le sentiment patriotique ».

La charte signée par les responsables des médias nationaux, y compris « El Khabar », comporte 42 articles répartis en 9 axes, tirés de l'esprit de la charte d'éthique pour la pratique électorale émise par l'Autorité Nationale Indépendante des Élections, ainsi que des lois en vigueur dans le secteur des médias et de la presse écrite, électronique et audiovisuelle.

La cérémonie de signature de la charte a été suivie d'une conférence animée par Ahmed Ibrahim, ancien directeur des informations de la télévision algérienne, qui a présenté les principes professionnels et éthiques ainsi que les règles légales de toute couverture électorale, en exhortant les médias à maintenir l'objectivité, la neutralité et la réalité, et à respecter les principes de professionnalisme dans la couverture quotidienne de la campagne électorale, conformément au principe d'équité et à l’impartialité vis-à-vis de tous les candidats.