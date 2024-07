Les publications sur Haniyeh ont mis à nu « Facebook »

Le réseau social "Facebook" a une fois de plus démontré son alignement flagrant en faveur de l'entité sioniste en supprimant plusieurs publications contenant des photos du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tombé en martyr ce matin à Téhéran.

De nombreux utilisateurs de Facebook ont signalé, ce mercredi, une répression sévère allant jusqu'à la suppression de leurs publications ou à l'imposition de sanctions sur leurs comptes dès qu'ils publiaient une photo du leader martyr.

"Facebook essaie autant que possible d'empêcher la publication de photos du martyr Ismail Haniyeh, qualifiant leur diffusion de dangereuse... Nous sommes des projets de martyres, et votre sang est sur la conscience de tout normalisateur traître", a écrit l'un d'eux.

"La répression de Facebook contre les publications sur le martyr Haniyeh a commencé, et mon compte a été restreint", a écrit un autre.

Un blogueur mécontent a partagé : "Après avoir publié sur la mort du martyr Ismail Haniyeh, ma publication a été supprimée par la direction de Facebook, et un avertissement m’a été envoyé".

Sur le même ton, un autre utilisateur a posté : "Ils nous empêchent de mettre une photo d'Ismail Haniyeh et de présenter des condoléances, alors que Facebook aille dans les poubelles de l'histoire".

La société "Meta" adopte depuis longtemps des politiques et des pratiques contre toutes les voix soutenant la cause palestinienne, que ce soit sur "Facebook" ou "Instagram", mais ces politiques se sont manifestées de manière flagrante et accrue depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza le 7 octobre dernier.

Entre octobre et novembre 2023, "Human Rights Watch" a documenté plus de 1050 suppressions et autres formes de répression de contenu sur Instagram et Facebook publié par des Palestiniens et leurs soutiens, y compris ceux liés aux violations des droits humains.