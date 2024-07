La résolution du conflit au Sahara occidental se fera conformément aux résolutions onusiennes

La résolution du conflit au Sahara occidental se fera "conformément aux résolutions du Conseil de sécurité", a tenu à rappeler le porte-parole du Secrétaire général des Nations-unies, Stéphane Dujarric.

Dans une déclaration aux médias mardi à New York, M. Dujarric a indiqué que "les efforts des Nations unies concernant la résolution du conflit au Sahara occidental se poursuivront conformément aux résolutions du Conseil de sécurité".

Le Sahara occidental en tant qu'ancienne colonie espagnole est inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de la 4e commission des Nations unies dite "Des politiques spéciales et de décolonisation".