Nouvelles révélations dans l'affaire de l'achat de formulaires de candidature

Le tribunal d'Alger a annoncé ce lundi que 68 accusés ont été placés en détention provisoire dans le cadre de l'affaire d'achat de signatures d'élus, révélée après la collecte des formulaires de candidature pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain. Trois candidats à la présidence sont impliqués dans cette affaire.

Selon un communiqué du tribunal, 68 accusés ont été placés en détention provisoire, tandis que 3 accusés sont sous contrôle judiciaire et 6 ont été libérés après audition.

Le 3 et 4 août 2024, le parquet du pôle pénale économique et financière du tribunal de Sidi M'Hamed a présenté 77 personnes soupçonnées, y compris des candidats à la présidence, et a ouvert une enquête judiciaire à leur encontre.

Les accusés sont poursuivis pour octroi d'avantages injustifiés, abus de pouvoir, offre ou promesse d'avantages financiers pour obtenir ou tenter d'obtenir des voix, abus de fonction, réception de dons ou promesses pour obtenir des voix, et escroquerie.

Cette affaire concerne des faits de corruption dans la collecte des signatures pour les candidatures aux élections présidentielles prévues pour le 7 septembre 2024.