Le Makhzen bloque l'accès au site d'El Khabar

Les autorités marocaines ont bloqué l’accès au site web du journal "El Khabar", empêchant de nombreux utilisateurs d'Internet dans le pays et dans le Sahara occidental occupé d'y accéder.

Cette démarche n'est pas une première dans l'histoire des relations du Royaume avec la presse et les médias algériens. Après avoir échoué à rivaliser avec la couverture médiatique nationale qui expose les abus du régime et ses politiques de normalisation, le régime a opté pour la répression et le blocage des sites pour les visiteurs au Maroc et dans les territoires occupés du Sahara occidental.

Il y a quelques jours, le régime a interdit aux médias marocains de couvrir le sujet de la fuite de 14 officiers militaires de l'artillerie dans les territoires sahraouis occupés. Depuis 1990, l'occupation a mis en place une politique de confiscation du droit à l'information pour les Sahraouis, en perturbant les ondes de la radio nationale de la République sahraouie démocratique dans les territoires occupés, suivie du blocage de nombreux sites d'information sahraouis et de tentatives de piratage de nombreux sites et comptes sur les réseaux sociaux.

Le régime mobilise également toutes ses ressources médiatiques et propagandistes pour promouvoir sa doctrine coloniale dans la région.

Il est à noter que le Maroc a un long historique de violations de la liberté de presse et de confiscation du droit des citoyens à l'information, et reste parmi les pays en bas du classement en matière de liberté de presse.