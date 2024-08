Du nouveau concernant le projet italien de production de céréales à Timimoun

Une délégation du groupe italien "Bonifiche Ferraresi" partenaire du ministère de l'Agriculture, s'est rendue dans la wilaya de Tamanrasset afin de réaliser un projet intégré de production de céréales et de légumineuses. L'équipe a obtenu les permis de forage des puits artésiens en un temps record, en seulement quelques heures, ce qui démontre un engagement sérieux pour la mise en œuvre de ce projet important, qui débutera officiellement en octobre prochain, en même temps que le début des semis. Ce projet fait partie des initiatives majeures des autorités pour atteindre la sécurité alimentaire.

L'équipe italienne qui s’est rendue à Tamanrasset ces derniers jours, dans le cadre de l’inspection continue des zones où le projet sera mis en œuvre, a, selon nos sources, complété toutes les démarches nécessaires pour sécuriser l'approvisionnement en eau du projet. Ils ont obtenu les autorisations nécessaires pour forer des puits artésiens destinés à irriguer les vastes superficies. Le projet, couvrant une superficie de 36 000 hectares, nécessitera 126 puits artésiens selon les études réalisées. Le forage des puits se fera progressivement, le projet étant prévu pour s’achever en 2027.

Les Italiens ont trouvé une grande flexibilité de la part du côté algérien dans le cadre des facilités accordées pour encourager les investissements étrangers, ainsi qu’un engagement mutuel dans la réalisation du projet. Les visites continues montrent que le projet, qui débutera en octobre prochain, sera réalisé dans les délais prévus et contribuera, avec d'autres projets similaires conclus par l'Algérie avec des partenaires étrangers, à atteindre l'autosuffisance en blé dur d’ici 2027. Il favorisera également la relance de l'industrie de la transformation des pâtes et son exportation vers les pays africains.

Le ministre de l'Agriculture, Youcef Cherfa, avait confirmé lors de la signature de l'accord pour ce projet avec le ministre italien de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, Francesco Lollobrigida, en juin dernier, qu'une société mixte conforme à la législation algérienne serait créée et que les travaux commenceraient début octobre avec le début de la saison des semis. Le projet produira ses premiers résultats, notamment en culture de blé dur et de légumineuses, à la fin de la saison agricole de 2025, avec la réalisation complète des autres infrastructures, en particulier pour la production de pâtes, prévue quatre ans après le lancement. Selon lui, ce projet, avec d'autres comme celui du Qatar à Adrar, contribuera à l'autosuffisance en blé dur, l'Algérie ayant atteint cette année une production nationale de 80 % de ses besoins. Le côté italien a salué ce projet, soulignant que l’Algérie est le premier pays à accueillir ce partenariat italien visant à collaborer avec l'Afrique, apportant des bénéfices aux deux pays.

Le projet concerne la production de céréales et de légumineuses sur une superficie de 36 000 hectares à Tamanrasset, avec un coût total estimé à 420 millions d'euros. Il s'inscrit dans le plan national de développement des filières stratégiques, comprenant les céréales, les légumineuses, les plantes sucrières et oléagineuses, les semences et le lait, conformément aux engagements et orientations du président de la République, au plan gouvernemental et à la stratégie sectorielle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L’objectif est de satisfaire les besoins alimentaires de consommation de masse. Une superficie de 35 450 hectares sera consacrée à la culture du blé et des légumineuses, tandis que le reste sera dédié à la construction d’une unité industrielle alimentaire, comprenant principalement un moulin, une installation de stockage et une unité de production de pâtes alimentaires, ainsi que d’autres infrastructures vitales. Ce projet créera plus de 6 700 emplois, dont environ 1 600 permanents et 5 100 temporaires.

La réalisation de ces projets reflète l'intérêt croissant de l'État pour l'ouverture à l'investissement agricole, qu'il soit national ou étranger, dans les wilayas du sud, qui disposent de toutes les conditions nécessaires pour attirer et réussir de grands projets, grâce aux diverses incitations mises en place par l'État, y compris la loi sur les investissements et les différents systèmes de soutien et d’accompagnement pour les grands investisseurs, tels que le couloir vert offrant des facilités particulières pour les projets classés stratégiques, comme l'étude des dossiers, l'acquisition de terrains et les autorisations de forage de puits.