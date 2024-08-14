تربية: إعلان نتائج الامتحانات المهنية غدا

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية غدا الخميس.

وجاء في بيان الوزارة "ننهي إلى علم جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بعنوان سنة 2024 التي جرت يوم السبت 13 جويلية 2024، أن الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية سيكون يوم غد الخميس 15 أوت 2024 ابتداء من الساعة الرابعة (16:00) مساء وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية".

وأشار البيان إلى أنه ستنظم دورة ثانية بعنوان سنة 2024 لغير الناجحين في هذه الامتحانات المهنية في الرتب التي تبقى بها مناصب شاغرة وسيُحدد تاريخ إجرائها لاحقا.