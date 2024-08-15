المترشح عبد العالي حساني الشريف يعرض برنامجه الانتخابي(فيديو)

عرض المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني شريف، برنامجه الانتخابي خلال المساحة المخصصة للحملة الانتخابية على التلفزيون العمومي.

يخوض مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل السباق ببرنامج انتخابي يرتكز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها "حجر الزاوية الذي تبنى عليه انشغالات المواطن بشكل مباشر".

ويلتزم حساني شريف في برنامجه الذي يحمل شعار "فرصة", بالعمل على "تحقيق فرص جديدة للتقدم والازدهار من خلال تثبيت دور مدرسة الوسطية والاعتدال ومواصلة النضال من أجل تجسيد التحول الديمقراطي وتحقيق شراكة سياسية تجسد التغيير مع بعث الأمل والتفاؤل لدى الجزائريين والشباب خصوصا ومواكبة التحول الرقمي والعلمي".

فيديو نقلا عن التلفزيون العمومي: