حشيشي يطمئن على الحالة الصحية لسيد احمد غزالي

قام الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي بزيارة مجاملة إلى رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، بالمستشفى العسكري لعين النعجة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ووفق بيان شركة سوناطراك "دّيعد غزالي ثاني رئيس مدير عام لسوناطراك خلال الفترة من 1966 إلى 1979، كما يعد أحد أبرز المهندسين الذين ساهموا في بناء مؤسسة سوناطراك العريقة".

تندرج هذه الزيارة –حسب البيان- ضمن تقاليد العرفان لشخصه ولجهوده في بناء مجمع سوناطراك، كما يعتبر من أبرز المؤسسين الأوائل الذين ساهموا في إنجاز العديد من المشاريع الهيكلية على غرار مصفاة سكيكدة التي أُنشئت سنة 1979، والتي تعد أكبر مصفاة في إفريقيا.