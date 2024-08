Le Hezbollah révèle une vaste installation souterraine (vidéo)

Le média de guerre affilié au Hezbollah a diffusé une vidéo montrant une installation de lancement de missiles nommée "Imad 4", mettant en avant les capacités de missile du parti sous le titre "Nos montagnes, nos trésors".

La vidéo montre des tunnels gigantesques équipés d'ordinateurs et d'éclairage, avec des dimensions et une profondeur permettant le passage facile de camions et de motos.

La vidéo présente un passag à travers l'un des tunnels, révélant un dédale long et lumineux sous terre, où des camions numérotés passent les uns après les autres sans interruption. À la fin de la vidéo, on peut voir les plateformes de lancement de missiles qui sont tirées du sol ainsi que le nom de l'installation.

حزب الله ينشر مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Qh4bK2J8hP — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 16, 2024

Selon les analystes, le message du Hezbollah en dévoilant "Imad 4" est de montrer une partie des capacités de missiles de la résistance, mais aussi démontrer le niveau de "secret extrêmement élevé" entourant la localisation de ces capacités.

L'installation, étant en "profondeur", est non seulement éloignée des capacités de renseignement ennemies, mais aussi fournit une protection adéquate contre les frappes.

De plus, le secret du lieu et sa solidité permettent de neutraliser ces capacités contre toute frappe préventive sioniste, garantissant ainsi leur disponibilité pour toute action opérationnelle de la résistance, à commencer par la réponse.

Le message du film est donc que parier sur une "frappe préventive contre la résistance sera voué à l'échec", et que la résistance aura toujours la capacité de répondre de manière sévère et destructrice. Il s'agit de la capacité de "frappe de seconde vague", comme le décrivent les sciences stratégiques.

Le film montre que l'installation est "numérotée 4", ce qui indique qu'elle fait partie d'une série d'installations dont le nombre réel n'est pas connu. Il est possible que la résistance révèle ultérieurement d'autres éléments de cette série.

Le film montre également le "niveau de confort opérationnel" dans lequel les combattants du parti travaillent sous terre dans une installation qui est de la taille d'une ville, sans qu'il soit connu où elle commence, où elle se termine et à quoi elle est connectée.