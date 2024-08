Plus d'un million de sionistes ont quitté l'entité

Le journal hébreu "Yediot Aharonot" a révélé ce dimanche une augmentation du nombre de colons quittant l'entité sioniste pour l'étranger, en raison de la montée des menaces, de la poursuite de la guerre à Gaza, de la baisse du niveau de vie et de l'accentuation de la division interne. Selon le rapport, le nombre de personnes ayant quitté le pays a atteint un million depuis octobre dernier.

Le journal indique que ces raisons ont poussé de nombreux citoyens à reconsidérer leur avenir dans l’entité et à craindre pour leur futur. Il cite les données du Bureau central des statistiques montrant une augmentation de 20 % du nombre de migrants par rapport à l'année précédente, en plus de la tendance croissante à former des communautés à l'étranger au cours des deux dernières années.

Les rapports statistiques montrent que la migration inverse s'est intensifiée depuis le déclenchement de la guerre à Gaza. On a également observé la création de mouvements et d'associations avec le slogan "Partons ensemble", qui ont attiré des dizaines de milliers de colons.

Plus tôt, l'ancien Premier ministre sioniste Naftali Bennett avait appelé les colons à ne pas quitter l’entité et avait exprimé ses grandes inquiétudes quant aux conséquences de cette émigration, affirmant que l'entité traversait la période la plus difficile depuis sa création, avec le chaos de la guerre, les sanctions internationales, l'affaiblissement du pouvoir de dissuasion, les 120 sionistes en captivité, les milliers de familles endeuillées, les milliers de déplacés, et la perte de contrôle de l'économie et du déficit. Bennett a déclaré : "Tout cela est entièrement vrai, mais une chose me préoccupe, c'est la discussion sur le départ du pays".

Un sondage d'opinion a révélé que 40 % d'entre eux envisagent une migration inverse, c'est-à-dire quitter la Palestine et revenir d'où ils viennent. Ils ont proposé diverses explications pour cette tendance, telles que la détérioration de la situation pour de nombreuses raisons, y compris la situation économique, l'inégalité, et la déception due à l'échec des négociations avec les Palestiniens.

Dans ce contexte, une étude publiée par le Centre Héritage (Begin) révèle que 59 % des Juifs envisagent ou ont envisagé de se rendre dans des ambassades étrangères pour se renseigner et faire des demandes de nationalité étrangère, tandis que 78 % des familles juives soutiennent le départ de leurs enfants à l'étranger.

Face à l'augmentation de l'inquiétude parmi les sionistes concernant une migration massive, Kalman Lipskind, un écrivain de droite, a écrit dans un article pour le journal "Ma'ariv" que nous assistons à un phénomène croissant dans la société, à savoir l'émergence d'une couche croissante de gauche qui s'éloigne du sionisme et de l’entité. Il a souligné que cet intérêt diminue de plus en plus pour l'État juif, et que ces personnes mènent un discours actif et vigilant contre le projet sioniste dans son ensemble, appelant à une réévaluation des événements de la Nakba, de l'État palestinien, et des frontières de 48 et 67.

Il a ajouté que "ces militants sont principalement impliqués dans des organisations civiles recevant des dons de pays étrangers, dans le but de ternir la réputation de l'armée et de ses soldats. Ils réalisent maintenant que la communauté et le sionisme auxquels ils appartiennent sont fondamentalement erronés, et ils adoptent des slogans tels que la ligne verte entre Juifs et Palestiniens comme symbole de séparation entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas, mettant en avant des distinctions entre les colonies de Kiryat Arba à Hébron et la ville de Ramat Aviv à Tel Aviv, et considérant que les efforts de l'État pour maintenir une majorité juive sont des comportements non démocratiques", a-t-il affirmé.

Une étude menée et publiée par le ministère de l'Absorption a révélé qu'un tiers des Juifs dans l’entité sioniste soutiennent l'idée de l'émigration, surtout après la bataille de "Seif EL Qods" en mai 2021, période pendant laquelle il était prévu, selon les statistiques palestiniennes et sionistes, que le nombre de Juifs en Palestine historique ait atteint 6,9 millions avant un an, contre 7,2 millions d'Arabes.

Selon les chiffres du ministère de l'Absorption, depuis le début de 2021, 720 000 colons juifs ont quitté le pays pour s'installer à l'étranger, tandis que la même année a enregistré un excédent dans la balance de la migration inverse pour les migrants juifs principalement venus de l'étranger.