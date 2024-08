Le Président Tebboune adresse un message aux Algériens

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message au peuple algérien à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire des Attaques du Nord-Constantinois du 20 août 1955 et de la tenue du Congrès de la Soummam le même jour en 1956.

Dans son message aux Algériennes et Algériens, le Président a déclaré que "les Attaques du Nord-Constantinois ont donné une leçon à une armée coloniale qui comptait étouffer la révolution du peuple par la force du fer et du feu".

Il a ajouté que le "Congrès de la Soummam s'est tenu pour être un tournant décisif et un moment crucial sur les plans politique et militaire" et a affirmé que "le peuple algérien ne se brise pas devant la brutalité de l'armée coloniale".

Le Président Tebboune a également souligné que "les Algériens et Algériennes, qui ont le sang de fidélité à la glorieuse Révolution de Novembre qui coule dans leurs veines, portent l'Algérie précieuse sur leurs épaules, et veillent sur sa sécurité, sa stabilité et son prospérité".

Enfin, le Président a déclaré, "En cette occasion, je m'incline avec vous en hommage à nos chers martyrs, en leur rendant hommage, et je salue avec respect et gratitude les Moudjahidate et Moudjahidine".