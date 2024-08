القمر الأزرق ينير السماء

شهدت الجزائر على غرار بقية دول العالم، مساء اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية نادرة نسبيا تُسمى القمر الأزرق العملاق، حيث يخرج القمر البدر بعد الغروب مباشرة لينير السماء طوال الليل.

والقمر الأزرق ظاهرة حسابية تعتمد على اختلاف طول الشهور القمرية عن الشهور الميلادية، ولا علاقة له باللون الأزرق، بمعنى أن القمر لا يتلون في تلك الليلة باللون الأزرق، ولكن يطلق عليه "القمر الأزرق" احتفالا بالظاهرة.

The moon of Makkah pic.twitter.com/2BvXrZq5zL — Arab world (@Arabbeau) August 19, 2024

وهناك نوعان من الأقمار الزرقاء، يشير "القمر الأزرق الموسمي" إلى البدر الثالث في أحد الفصول (الصيف في هذه الحالة)، الذي مرت به 4 بدور مكتملة، وفقا لوكالة ناسا.

The moon peeping out from behind the clouds is definitely one of my favourite sites on this planet.

Here's the #SturgeonMoon as captured by yours truly. pic.twitter.com/DVmI9H7BGa — Z~ (@RABobsessed) August 19, 2024

وقد بدأ الصيف الحالي يوم 20 جوان وشهد العالم بدرا في يوم 22 جوان ويوم 21 جويلية والبدر الثالث هذه الليلة 19 أوت، أما الرابع فسيكون قبل نهاية الصيف في 18 سبتمبر.

The first of four supermoons expected this year was spotted above the ancient temple of Poseidon in Greece.



Blue supermoons are fairly rare, hence the saying, "once in a blue moon"



Read more: https://t.co/VBKyIKHI5e pic.twitter.com/WNQvVyz9Vg — Sky News (@SkyNews) August 19, 2024

أما النوع الثاني فهو "القمر الأزرق الشهري"، وهو البدر حينما يتكرر مرة إضافية في شهر ميلادي واحد، نظرا لأن دورة القمر تستغرق حوالي 29.5 يوما، فإن معظم الأشهر لا تحتوي إلا على قمر مكتمل واحد، ومع ذلك، يحدث مرة واحدة تقريبا كل 2 أو 3 سنوات، أن يتصادف حدوث بدرين في الشهر الميلادي الواحد، واحد في أوله والثاني في آخره، ويُطلق على البدر الثاني لقب "قمر أزرق".

Tonight (Aug. 19) through Wednesday, look up to see a full moon that is both:



A supermoon—when the Moon is within 90% of its closest approach to Earth

A blue moon—which doesn't necessarily mean the Moon will look blue.



What *does* it mean? Read on: https://t.co/ByNDVSbRr0 pic.twitter.com/Hu1UXWxRN3 — NASA (@NASA) August 19, 2024

ووفقا لوكالة ناسا، يحدث القمر الأزرق كل عامين إلى 3 أعوام تقريبا، وكان القمر الأزرق الموسمي السابق في أوت 2021، أما التالي فسيكون في ماي.