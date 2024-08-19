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القمر الأزرق ينير السماء

19 أوت 2024 ()
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شهدت الجزائر على غرار بقية دول العالم، مساء اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية نادرة نسبيا تُسمى القمر الأزرق العملاق، حيث يخرج القمر البدر بعد الغروب مباشرة لينير السماء طوال الليل.

والقمر الأزرق ظاهرة حسابية تعتمد على اختلاف طول الشهور القمرية عن الشهور الميلادية، ولا علاقة له باللون الأزرق، بمعنى أن القمر لا يتلون في تلك الليلة باللون الأزرق، ولكن يطلق عليه "القمر الأزرق" احتفالا بالظاهرة.

وهناك نوعان من الأقمار الزرقاء، يشير "القمر الأزرق الموسمي" إلى البدر الثالث في أحد الفصول (الصيف في هذه الحالة)، الذي مرت به 4 بدور مكتملة، وفقا لوكالة ناسا.

وقد بدأ الصيف الحالي يوم 20 جوان وشهد العالم بدرا في يوم 22 جوان ويوم 21 جويلية والبدر الثالث هذه الليلة 19 أوت، أما الرابع فسيكون قبل نهاية الصيف في 18 سبتمبر.

أما النوع الثاني فهو "القمر الأزرق الشهري"، وهو البدر حينما يتكرر مرة إضافية في شهر ميلادي واحد، نظرا لأن دورة القمر تستغرق حوالي 29.5 يوما، فإن معظم الأشهر لا تحتوي إلا على قمر مكتمل واحد، ومع ذلك، يحدث مرة واحدة تقريبا كل 2 أو 3 سنوات، أن يتصادف حدوث بدرين في الشهر الميلادي الواحد، واحد في أوله والثاني في آخره، ويُطلق على البدر الثاني لقب "قمر أزرق".

ووفقا لوكالة ناسا، يحدث القمر الأزرق كل عامين إلى 3 أعوام تقريبا، وكان القمر الأزرق الموسمي السابق في أوت 2021، أما التالي فسيكون في ماي.

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