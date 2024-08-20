استيراد أول شاحنة كهربائية 100 بالمائة

اسلتمت شركة "هولسيم الجزائر" أول شاحنة كهربائية بالكامل في الجزائر، وهي الخطوة التي تندرج في إطار اللوجستيك المستدام وتجسيد استراتيجية مجموعة هولسيم 2025 والتأكيد على التزام الشركة بالعمل بطريقة تحترم البيئة.

وجاء في بيان الشركة، اليوم، بأنّ هولسيم الجزائر "استلام هذه الشاحنة، التي ستكون في الخدمة خلال أيام قليلة، يعتبر تقدماً كبيراً نحو النقل المستدام وستساهم في تقليل ما يصل إلى 80 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا مقارنة بشاحنة ديزل التقليدية".

وأوضحت أنّ أن الشاحنة المستوردة من الصين في إطار شراكة مع أحد أهم الناقيلن، "ستخصص لنقل المواد الخام البديلة المعالجة ضمن نشاطنا جيوسايكل. بفضل نظامها الكهربائي، لا يتم إصدار ملوثات مباشرة ويقلل الضوضاء إلى الحد الأدنى".