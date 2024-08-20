البوليساريو: لا حل دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية

أكدت جبهة البوليساريو على أن إنهاء الوضع القائم في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب يمر عبر "التطبيق الحرفي والحازم" لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم الثلاثاء.

جبهة البوليساريو، وفي بيان توج أشغال اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية تحت رئاسة الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، جددت التأكيد على أن "إنهاء الوضع القائم والصراع المتواصل منذ 1975 عندما تخلت اسبانيا عن مسؤولياتها تجاه مستعمرتها السابقة الصحراء الغربية، وإصرار المغرب على استمرار احتلاله اللاشرعي، لن يتأتى إلا بالتطبيق الحرفي والحازم لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف البيان أن قرارات الشرعية الدولية "هي التي تضع تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي بما فيه السيادة والتصرف في الموارد الطبيعية للإقليم، في يد الشعب الصحراوي حصريا"، وهو ما يجعل من التدخل في هذه القضايا "تطفلا باطلا وفي غير محله" من وجهة النظر القانونية والسياسية والدبلوماسية والميدانية.

وفي هذا الإطار، شدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو على "المسؤولية الجبرية" لمنظمة الأمم المتحدة في متابعة واستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير والاستقلال.